Футболисты "Сочи"разгромили в гостях казанский "Рубин"

В Казани завершился матч восьмого тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и клубом "Сочи". Хозяева поля неожиданно потерпели крупное поражение со счетом 0:3 в игре с одним из аутсайдеров нынешнего чемпионата. Эта победа стала для подопечных Александра Точилина первой в сезоне.

Сочинская команда вышла вперед на 22-й минуте матча. Ибрагим Цаллагов здорово поборолся в чужой штрафной и переиграл в ближнем бою вратаря "Рубина" Юрия Дюпина.

После перерыва хозяева поля бросились отыгрываться, однако уже на 54-й минуте пропустили еще один мяч. Его автором стал Федор Кудряшов. А финальную точку в матче поставил Александр Карапетян, забив в самой концовке встречи.

Сочинцы набрали шесть очков и перебрались на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с десять баллами остался на девятом месте.