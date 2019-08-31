Иран поставил условия участникам ядерной сделки

Тегеран исполнит свои обязательства по ядерной сделке, если требования по снятию ограничений на экспорт нефти и в банковской сфере будут выполнены, заявил замглавы иранского МИД Аббас Арагчи.

На саммите "Большой семерки" в Биаррице французский президент Эмманюэль Макрон провел переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. И Трамп лояльно отнесся к уступке в вопросе разрешения экспорта иранской нефти.

Евросоюз солидарен с идеей Макрона позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд обязательств. Но окончательная позиция Трампа пока не ясна.

В 2018 году Америка вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. И ввела санкции, чтобы добиться полного прекращения экспорта нефти. Более того, Вашингтон настоял на отключении Тегерана от системы международных расчетов SWIFT, что создало Ирану серьезные финансовые проблемы в отношениях с иностранными партнерами, передает ТАСС.