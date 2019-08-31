Хуан Карлос выписан из больницы

Бывший король Испании Хуан Карлос перенес операцию на сердце. Утром в субботу, 31 августа, его выписали из больницы.

Как сообщили в медучреждении, состояние экс-монарха стабильное, кардиологическое обследование показывает нормальный сердечный ритм.

Операцию Хуану Карлосу сделали неделю назад, о ее необходимости врачи заявили в июне, после планового медицинского осмотра бывшего короля, пишет "Интерфакс".

Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа, но формально сохранил королевский титул.

Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле прошлого года он перенес операцию по замене протеза в правом колене, а в 2013 году — операцию по удалению грыжи на позвоночнике.