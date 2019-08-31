Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции

В проходящей в центре Москвы несанкционированной акции, по данным МВД, участвуют около 750 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.

На акцию пришла незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, задерживать которую на этот раз не стали, передает "Интерфакс". Как сообщалось ранее, днем 31 августа участники несанкционированной акции собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах, а затем прошли по Бульварному кольцу до Пушкинской площади.

Накануне полиция Москвы обратилась к организаторам несанкционированной акции, намеченной на 31 августа. Правоохранительные органы призвали воздержаться от ее проведения, посоветовав гражданам отказаться от участия в ней.