СК показал видео следственного эксперимента с матерью-убийцей из Башкирии

Правоохранители обнародовали кадры следственных действия на месте страшного преступления, произошедшего в ночь 29 августа в башкирском селе Исмаилово.

Напомним, что в минувший четверг 28-летняя жительница Дюртюлинского района Башкирии обратилась к полицейским, заявив, что, проснувшись утром, обнаружила отсутствие своего годовалого сына.

В масштабных поисках ребенка приняли участие силовики и добровольцы. Через некоторое время мать призналась, что ночью сама задушила малыша, после чего закопала завернутое в одеяло тело на полуметровой глубине на собственном участке. Женщина указала место, где спрятала убитого ею мальчика.

В настоящее время подозреваемая задержана, следствие планирует ходатайствовать о ее заключении под стражу.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается.