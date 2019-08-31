Падение на пути: в московском метро погиб человек

Около 30 минут понадобилось для извлечения тела пассажира, упавшего под прибывающий поезд на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. ЧП произошло около 15.50, тело погибшей девушки извлечено в 16.20. Уточняются личность погибшей и причины несчастного случая.

Сейчас движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии московского метро восстановлено, сообщает Московский метрополитен в Twitter.

Это уже пятый случай падения пассажира на рельсы московского метрополитена за месяц. Ранее сообщалось о падении пассажиров на рельсы "Таганской", "Ховрино", "Планерной" и "Бульвара Дмитрия Донского". К счастью, в тех случаях пассажиры отделались испугом и легкими травмами.