Сенатор Лисовский о нападениях собак: ненормальные не будут соблюдать закон

Не стоит вводить лишние запреты для владельцев животных из-за случаев нападения собак, это усложнит жизнь законопослушным гражданам, считает первый замглавы комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Ранее сообщалось о нескольких случаях нападения собак на детей. В Москве госпитализирован младенец, в Волгоградской области погиб годовалый ребенок – его загрызла привязанная собака.

Лисовский убежден, что нормальный человек будет и так следить за порядком и воспитывать собаку, а ненормального никакой закон не заставит, передает РИА Новости.