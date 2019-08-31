Искажение фактов: Associated Press отказалось публиковать полное интервью с Памфиловой

Центризбирком РФ обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Associated Press не опубликовало полностью видеоинтервью с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, а вместо этого обнародовало разрозненные фрагменты интервью, из-за чего они потеряли первоначальный смысл.

Associated Press обратилось в ЦИК с официальной просьбой об интервью с Памфиловой 21 августа. Журналисты хотели побеседовать с ней о нынешней избирательной кампании в России и специфике предстоящих выборов. Съемочная группа записала часовое интервью 27 августа.

Однако 29 августа на сайте агентства вместо интервью появился авторский материал корреспондента АР Натальи Васильевой, "содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России". Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ЦИК.

В комиссии утверждают, что автор статьи допустил искажение ряда фактов, касающихся, в частности, предстоящих выборов в Мосгордуму.

ЦИК России обратился в информагентство с просьбой разъяснить ситуацию, а также опровергнуть допущенные ошибки. Однако этого сделано не было. Поэтому в ЦИК расценили подобные действия как нарушение требований закона РФ "О средствах массовой информации" и решили направить все материалы, связанные с этим инцидентом, на рассмотрение Общественной коллегии по жалобам на прессу.