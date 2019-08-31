"Та самая мороженщица" рассказала о себе, Путине и Эрдогане

"Та самая мороженщица" с авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском ответила на вопросы журналистов НТВ. Екатерина Сафронова, на днях угощавшая мороженым президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, в частности, рассказала, почему посоветовала Эрдогану кусать холодное лакомство. В ассортименте, по ее словам, было только фасовочное мороженое, и ложка не предполагалась.

По словам девушки, президент Путин сам выбирал мороженое, долго не мог решить, какое выбрать, и в конце концов купил сливочное и шоколадное. Екатерина рассказала также, как получилось, что она продала мороженое российскому президенту на авиасалоне МАКС уже во второй раз — впервые это произошло в 2017 году.

По словам девушки, ее компания уже не первый год занимается организацией торговли и питания на авиасалоне. Поэтому, по ее словам, все "так совпало". Екатерина рассказала также, что она "не простая продавщица мороженого", а менеджер по организации торговли на МАКСе, и что во время встречи с президентом испытывала "волнение и стеснение".