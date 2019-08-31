"Манчестер Юнайтед" в большинстве не смог обыграть "Саутгемптон"

В рамках четвертого тура английской премьер-лиги "Саутгемптон" на поле домашнего стадиона "Сент-Мэри" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" – 1:1. Команда Уле-Гуннара Сульшера довела безвыигрышную серию до трех матчей.

Счет в игре на десятой минуте открыл валлийский вингер гостей Даниэль Джеймс, которому ассистировал Скотт Мактоминай. Восстановил равенство защитник "святых" Янник Вестергор, забивший с передачи Кевина Дансо на 58-й минуте.

Стоит отметить, что хозяева поля доигрывали встречу в меньшинстве: автор голевой передачи Дансо на 73-й минуте получил вторую желтую карточку и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.

"Манчестер Юнайтед" с пятью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Саутгемптон" расположился на 13-й строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре АПЛ "красные дьяволы" 14 сентября примут "Лестер", а подопечные Ральфа Хазенхюттля в тот же день на выезде сыграют с командой "Шеффилд Юнайтед".