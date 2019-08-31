Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

"Боинг 737" с неисправным двигателем приземлился в столичном Шереметьеве, посадка прошла штатно, информации о пострадавших нет.

Самолет летел в Москву из Сочи, в полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя, передает ТАСС.