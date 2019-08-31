Аксенов и Поклонская почтили память Захарченко

Глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская почтили память первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб 31 августа прошлого года в результате теракта в центре Донецка.

Аксенов на своей странице в одной из соцсетей назвал Захарченко "настоящим народным лидером, патриотом Донбасса, патриотом России, защитником Русского мира". Он также процитировал заповедь, которой руководствовался Захарченко: "Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо". Он так жил и так поступал, резюмировал глава Крыма.

Поклонская также в одной из соцсетей отметила, что с погибшим руководителем Донбасса навсегда останется народная любовь, отмечает РИА Новости.

В Донецке же 31 августа Александру Захарченко открыли памятник. Он установлен в центре города на Аллее героев. В церемонии открытия участвовали делегации из Луганска, России, Абхазии, Южной Осетии, а также родители и вдова Захарченко.