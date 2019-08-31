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31 августа 201917:45

Трамп простил "хорошую" Вестерхаут и раскритиковал "нечестного" Коми

EPA

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал в "Твиттере" историю с увольнением своей личной помощницы — 28-летней Мадлен Вестерхаут. По словам главы США, Вестерхаут подписывала соглашение о конфиденциальности, обладающее исковой силой, однако она очень хороший человек и, по мнению Трампа, едва ли когда-либо возникнут причины это соглашение использовать.

Накануне, пишет Трамп, Вестерхаут звонила ему, чтобы извиниться, и он "полностью понял и простил ее".

Ранее американская газета Politico сообщила со ссылкой на два неназванных источника, что Мадлен Вестерхаут была уволена за чрезмерную откровенность с репортерами. По словам одного из источников издания, во время ужина с несколькими представителями СМИ девушка "выпила пару рюмок и разоткровенничалась с репортерами в нехарактерно неосмотрительной манере". Речь, в частности, шла об отношениях Дональда Трампа с его дочерьми Иванкой и Тиффани.

Также Трамп около часа назад высказался в "Твиттере" в адрес бывшего главы ФБР Джеймса Коми, заявив: "Я был прав насчет Коми — он нечестный коп".

Коми обвиняют в нарушении правил ведомства — он разгласил служебную информацию, касающуюся президента Трампа. Речь идет о записках, которые бывший глава ФБР сделал во время личных разговоров с Трампом.

В докладе генерального инспектора Минюста США также сказано, что после ухода со своего поста Коми не сообщил, что в его домашнем сейфе остались некоторые из служебных документов. Заявлено, что таким образом экс-глава ФБР подал плохой пример для более чем 35 тысяч действующих сотрудников, а также бывших работников ведомства, которые имеют доступ к информации для внутреннего пользования.

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