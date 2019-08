Трамп простил "хорошую" Вестерхаут и раскритиковал "нечестного" Коми

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал в "Твиттере" историю с увольнением своей личной помощницы — 28-летней Мадлен Вестерхаут. По словам главы США, Вестерхаут подписывала соглашение о конфиденциальности, обладающее исковой силой, однако она очень хороший человек и, по мнению Трампа, едва ли когда-либо возникнут причины это соглашение использовать.

Накануне, пишет Трамп, Вестерхаут звонила ему, чтобы извиниться, и он "полностью понял и простил ее".

While Madeleine Westerhout has a fully enforceable confidentiality agreement, she is a very good person and I don’t think there would ever be reason to use it. She called me yesterday to apologize, had a bad night. I fully understood and forgave her! I love Tiffany, doing great!