Защитник "Арсенала" Начо Монреаль перешел в "Реал Сосьедад"

Защитник лондонского "Арсенала" Начо Монреаль продолжит карьеру в испанской примере, 33-летний игрок обороны подписал контракт с "Реал Сосьедадом", рассчитанный на два сезона – до 30 июня 2021 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, баски выложили за переход футболиста 250 тысяч евро. При этом стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

Монреаль – воспитанник "Осасуны", также защищал цвета "Малаги", откуда зимой 2013 года за десять миллионов евро перешел в "Арсенал". В в составе лондонской команды Начо принял участие в 251-й игре во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 20 голевых передач. Также на его счету 22 матча, один гол и четыре передачи за сборную Испании.