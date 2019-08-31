Пассажиры авиакомпании "Уральские авиалинии" потребовали замены самолета. Видео

В субботу, 31 августа, пассажиры, направлявшиеся из Самары в Тиват, Черногория, заявили о том, что отказываются лететь на предоставленном им самолете. Один из них снял на видео беседу с представителем перевозчика.

По предварительным данным, речь идет о рейсе U67015 авиакомпании "Уральские авиалинии". Airbus A320, который должен был его выполнить, прибыл из Душанбе, после чего возникла некоторая заминка.

Люди решили, что задержка вызвана технической неисправностью и высказали сотруднику "Уральских авиалиний" требование о замене самолета.

Неизвестно, удалось ли пассажирам добиться желаемого, однако, судя по данным аэропорта, рейс все же вылетел в Черногорию, но с существенной задержкой. Вместо запланированных 07:20 он поднялся в воздух в 13:34.

Местные СМИ, со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру, сообщают о том, что значительное отставание от расписания вызвано поздним прибытием воздушного судна.

Напомним, что недавно Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил успешную аварийную посадку в Подмосковье. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин стали Героями России, бортпроводники – кавалерами Ордена Мужества.

Кроме того, на днях в Екатеринбурге вынужденно сел Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Петербурга в Худжанд. Как сообщалось, причиной незапланированного приземления могло стать возможное повреждение колеса самолета из-за птиц.