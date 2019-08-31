МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек. Это абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в один день за все годы его проведения, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по обеспечению безопасности МАКС-2019. В дирекции авиасалона эту информацию подтвердили.

В пятницу, 30 августа, в первый день массового посещения МАКС-2019, за весь день его посетили более 103 тысяч человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября. В нем участвуют 827 компаний из 33 стран мира, в том числе 184 зарубежные компании.

Утром в субботу Жуковский накрыл сильный туман, поэтому демонстрационные полеты начались с полуторачасовой задержкой. Открыл программу десятиминутный показательный полет самолета Sukhoi SuperJet 100 с новыми законцовками крыла. После него в небо поднялся один из первых советских реактивных истребителей — МиГ-15.

По традиции, самым посещаемым днем МАКСа является предпоследний день работы авиасалона.