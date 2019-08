Формула-1. Леклер завоевал поул в квалификации Гран-при Бельгии, Квят – 18-й

На автодроме "Спа-Франкоршам" завершилась квалификация 13-го этапа Формулы-1 – Гран-при Бельгии. По итогам заезда поул завоевал 21-летний пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Монегаск в заключительном сегменте преодолел круг легендарной трассы за одну минут 42,519 секунды. Его партнер по команде Себастьян Феттель (+0,748) стал вторым. Третье и четвертое места заняли гонщики "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,763) и Валттери Боттас (+0,896).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+3,999) показал 18-й результат и уступил своему новому партнеру по команде, французскому гонщику Пьеру Гасли (+3,916), две позиции.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



