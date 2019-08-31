Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев. Ему было 46

На 47-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ Tour Дмитрий Шершнев, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Шершнев проработал в туристическом бизнесе 25 лет. Коллеги называют его уход огромной и невосполнимой утратой, и вспоминают как Шершнев всегда заряжал всех энергией и оптимизмом.

Причина смерти Дмитрия Шершнева пока не уточняется. Прощание с ним и похороны запланированы на 3 сентября. О времени и месте будет сообщено дополнительно.