В Краснодарском крае женщина бросила новорожденного ребенка в больнице. Видео

Ранним утром в субботу, 31 августа, неизвестная подбросила новорожденную девочку в больницу города Усть-Лабинска. Инцидента запечатлели камеры наблюдения.

На записи видно, как неизвестная вошла в помещение медицинского учреждения, где она оставила люльку с младенцем, и скрылась.

Как сообщают СМИ, угрозы для жизни и здоровья малыша нет. По оценкам врачей, на момент обнаружения ребенка ему было около двух часов от роду.

Правоохранительные органы занимаются поисками матери.