"Локомотив" – "Ростов". Шомуродов оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров

В рамках восьмого тура российской премьер-лиги "Локомотив" на поле "РЖД-Арены" в Москве принимает "Ростов". Форвард гостевой команды Эльдор Шомуродов оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Шомуродов открыл счет в игре на 41-й минуте, забив с передачи Романа Еременко. Во втором тайме, на 58-й минуте 24-летний нападающий удвоил преимущество своей команды, ему ассистировал Алексей Ионов.

Таким образом, узбекистанский футболист с семью мячами обошел нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева (6 голов) и единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.