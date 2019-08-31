Тема:

Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
31 августа 201918:22

Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

EPA

В Париже в субботу, 31 августа, вновь протестуют "желтые жилеты". В ходе шествия манифестанты бросили в полицейских несколько пластиковых бутылок с водой, стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ. Сейчас во французской столице жарко и нет ветра, из-за этого концентрация газа на узких улицах оказалась достаточно сильной.

Колонна демонстрантов вышла с площади Гамбетта в северо-восточной части Парижа и двигается к Монмартру. Как сообщает ТАСС, "желтые жилеты" идут довольно быстро, поэтому не исключено, что полиция попытается остановить протестующих, что грозит новыми столкновениями. Манифестанты ведут себя довольно агрессивно: они уже попытались помешать нескольким съемочным группам вести телерепортажи. В нынешнем марше участвуют более 300 человек.

Митинги и манифестации проходят в субботу и в Монпелье, Кане, Тулузе, а также на франко-швейцарской границе — от нее французские "желтые жилеты" направились затем в Женеву, где намереваются провести митинг на площади Наций. Французские организаторы акции в Швейцарии, заявили, что она проводится в знак протеста против "произвола полиции", использующей шумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

Нынешняя акция "желтых жилетов" во Франции стала 42-й по счету.

Ранее по теме

Сейчас

19:01

Убийство во Франции: люди с холодным оружием напали на прохожих

18:06

Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

17:21

Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

16:55

Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

16:40

Падение на пути: в московском метро погиб человек

15:54

Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции

14:38

Мать отбила малыша у собаки, но спасти его не удалось

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

1 час назад
МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости

МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости

1 час назад
Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

1 час назад
Зеленский заявил, что украинцы и поляки несут свет миру

Зеленский заявил, что украинцы и поляки несут свет миру

1 час назад
Минобороны показало пуск и момент поражения цели "Искандером"

Минобороны показало пуск и момент поражения цели "Искандером"

13 минут назад
Путин приедет к пожаловавшемуся на "наезды" Кадырову

Путин приедет к пожаловавшемуся на "наезды" Кадырову

4 часа назад
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев. Ему было 46

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев. Ему было 46

1 час назад
Турция заверила, что остается приверженной НАТО

Турция заверила, что остается приверженной НАТО

28 минут назад
Девочка из развалившегося самолета помещена в реанимацию

Девочка из развалившегося самолета помещена в реанимацию

4 часа назад
СК показал видео следственного эксперимента с матерью-убийцей из Башкирии

СК показал видео следственного эксперимента с матерью-убийцей из Башкирии

3 часа назад
Голикова о массовом увольнении хирургов: все вопросы урегулированы

Голикова о массовом увольнении хирургов: все вопросы урегулированы

5 часов назад
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

50 минут назад
"Та самая мороженщица" рассказала о себе, Путине и Эрдогане

"Та самая мороженщица" рассказала о себе, Путине и Эрдогане

2 часа назад
Техновидение: Huawei с российской ОС. И будет ли вкусным несладкий Android

Техновидение: Huawei с российской ОС. И будет ли вкусным несладкий Android

7 часов назад
Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

29.08.2019 17:35
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
"Ростов" вышел в лидеры РПЛ, обыграв на выезде "Локомотив", у Шомуродова дубль

"Ростов" вышел в лидеры РПЛ, обыграв на выезде "Локомотив", у Шомуродова дубль

48 минут назад
Instagram Джареда Лето стал местом массового прощания

Instagram Джареда Лето стал местом массового прощания

58 минут назад
Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

1 час назад
В Праге с памятника Коневу несколько раз сорвали брезент

В Праге с памятника Коневу несколько раз сорвали брезент

1 час назад
В Краснодарском крае женщина бросила новорожденного ребенка в больнице. Видео

В Краснодарском крае женщина бросила новорожденного ребенка в больнице. Видео

1 час назад
Трамп простил "хорошую" Вестерхаут и раскритиковал "нечестного" Коми

Трамп простил "хорошую" Вестерхаут и раскритиковал "нечестного" Коми

1 час назад
Аксенов и Поклонская почтили память Захарченко

Аксенов и Поклонская почтили память Захарченко

1 час назад
Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

2 часа назад
Искажение фактов: Associated Press отказалось публиковать полное интервью с Памфиловой

Искажение фактов: Associated Press отказалось публиковать полное интервью с Памфиловой

2 часа назад
Сенатор Лисовский о нападениях собак: ненормальные не будут соблюдать закон

Сенатор Лисовский о нападениях собак: ненормальные не будут соблюдать закон

3 часа назад
"Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь

"Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь

3 часа назад
Иран поставил условия участникам ядерной сделки

Иран поставил условия участникам ядерной сделки

3 часа назад
Хуан Карлос выписан из больницы

Хуан Карлос выписан из больницы

3 часа назад
Футболисты "Сочи"разгромили в гостях казанский "Рубин"

Футболисты "Сочи"разгромили в гостях казанский "Рубин"

3 часа назад
Обстрелы мирных кварталов: уничтожены два беспилотника ВСУ

Обстрелы мирных кварталов: уничтожены два беспилотника ВСУ

3 часа назад
Одесская полиция уберегла гей-парад

Одесская полиция уберегла гей-парад

4 часа назад
Удары вилкой в грудь: двухлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии

Удары вилкой в грудь: двухлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии

4 часа назад
Неадекватный мужчина разгромил пассажирский автобус в Новой Москве. Видео

Неадекватный мужчина разгромил пассажирский автобус в Новой Москве. Видео

4 часа назад
Широка страна моя родная: что мы знаем про внутренний туризм в России

Широка страна моя родная: что мы знаем про внутренний туризм в России

5 часов назад
Вышинский: пыток не было, обмена не будет

Вышинский: пыток не было, обмена не будет

5 часов назад
Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным

Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным

5 часов назад
Российские баскетболисты стартовали на Кубке мира с победы над Нигерией

Российские баскетболисты стартовали на Кубке мира с победы над Нигерией

5 часов назад
Остаться в живых: как родителям пережить ежедневные сборы в школу, уроки и оценки

Остаться в живых: как родителям пережить ежедневные сборы в школу, уроки и оценки

5 часов назад
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

6 часов назад
Эксперты рассказали, как сделать жареную картошку менее канцерогенной

Эксперты рассказали, как сделать жареную картошку менее канцерогенной

7 часов назад
Утверждена обновленная Стратегия развития морской деятельности России

Утверждена обновленная Стратегия развития морской деятельности России

7 часов назад
В Ростове-на-Дону жители установили закрывающуюся на замок скамейку с гвоздями

В Ростове-на-Дону жители установили закрывающуюся на замок скамейку с гвоздями

7 часов назад
Пушков посоветовал Пристайко научиться читать соглашения

Пушков посоветовал Пристайко научиться читать соглашения

7 часов назад
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

7 часов назад
Власти назвали причину коммунальных долгов россиян

Власти назвали причину коммунальных долгов россиян

8 часов назад
Теннисист Медведев потроллил болеющих против него зрителей

Теннисист Медведев потроллил болеющих против него зрителей

9 часов назад
ТОП-10 самых главных премьер автосалона во Франкфурте-2019

ТОП-10 самых главных премьер автосалона во Франкфурте-2019

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку