Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

В Париже в субботу, 31 августа, вновь протестуют "желтые жилеты". В ходе шествия манифестанты бросили в полицейских несколько пластиковых бутылок с водой, стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ. Сейчас во французской столице жарко и нет ветра, из-за этого концентрация газа на узких улицах оказалась достаточно сильной.

Колонна демонстрантов вышла с площади Гамбетта в северо-восточной части Парижа и двигается к Монмартру. Как сообщает ТАСС, "желтые жилеты" идут довольно быстро, поэтому не исключено, что полиция попытается остановить протестующих, что грозит новыми столкновениями. Манифестанты ведут себя довольно агрессивно: они уже попытались помешать нескольким съемочным группам вести телерепортажи. В нынешнем марше участвуют более 300 человек.

Митинги и манифестации проходят в субботу и в Монпелье, Кане, Тулузе, а также на франко-швейцарской границе — от нее французские "желтые жилеты" направились затем в Женеву, где намереваются провести митинг на площади Наций. Французские организаторы акции в Швейцарии, заявили, что она проводится в знак протеста против "произвола полиции", использующей шумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

Нынешняя акция "желтых жилетов" во Франции стала 42-й по счету.