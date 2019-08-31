Instagram Джареда Лето стал местом массового прощания

Российские пользователи устроили флешмоб в "Инстаграме" Джареда Лето из-за его фамилии. В комментариях к постам солиста группы Thirty Seconds to Mars они массово прощаются с летом.

Идея принадлежит шоумену Гарику Харламову, который призвал своих подписчиков атаковать Instagram американского певца в преддверии 1 сентября. Среди комментариев — например, такие: "Ну что ж, с завтрашнего дня ты Джаред Осень", "Вот и лето прошло, будто и не бывало", "Уже с утра пораньше эти русские", а также "Сейчас будет звонить Гаге и просить перевести".

"Уже традиция: беру винишко, сажусь читать русские комменты, выбираю лучшие", — пишет одна из пользовательниц.

Ранее русскоязычные пользователи атаковали Instagram певицы Леди Гаги, посчитав ее виновной в расставании голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк. Российские пользователи Instagram также отметились массовыми комментариями к постам американских актеров Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. А жители Бразилии, вдохновившись примером россиян, атаковали аккаунт президента Франции Эммануэля Макрона.