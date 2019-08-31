"Ростов" вышел в лидеры РПЛ, обыграв на выезде "Локомотив", у Шомуродова дубль

В матче восьмого тура российской премьер-лиги "Ростов" под руководством Валерия Карпина на поле "РЖД Арены" в Москве обыграл столичный "Локомотив" Юрия Семина со счетом 2:1.

У победителей встречи дубль оформил узбекистанский нападающий Эльдор Шомуродов, забивший на 41-й и 58-й минутах, а у хозяев поля единственный мяч на 81-й минуте забил Антон Миранчук.

Шомуродов с семью мячами обошел нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева (6 голов) и единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.

Стоит отметить, что в составе хозяев поля дебютировал португальский новичок команды Жоау Мариу, перешедший в стан москвичей на правах аренды из итальянского "Интера". Мариу вышел на замену на 30-й минуте и записал на свой счет голевую передачу.

"Ростов" с 17 очками вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ, а "Локомотив" расположился на третьей строчке, имея в активе на три очка меньше. В следующем туре "желто-синие" 15 сентября примут "Ахмат", а железнодорожники в тот же день на выезде сыграют с "Сочи".