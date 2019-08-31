Турция заверила, что остается приверженной НАТО

Турция не собирается отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников, заявил, выступая в Стамбуле, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Этим словам предшествовало заявление Эрдогана о том, что российские боевые самолеты "Сухого" — в частности, Су-35 и истребитель пятого поколения Су-57 — могут стать альтернативой американским F-35, если США будут и далее вести себя по-прежнему. Эрдоган напомнил, что Турция уже покупает у России зенитные ракетные комплексы С-400.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что закупка систем С-400 затрагивает потребности Турции в противовоздушной и противоракетной обороне и не сказывается на приверженности его страны членству в НАТО. "Наш нестабильный регион вынуждает нас применять все необходимые меры для нашей государственной обороны", — сказал Чавушоглу в интервью эстонскому порталу телерадиовещания ERR, отметив, что обратиться к России Турцию вынудило ненадежное поведение союзников.

Получив предложения от своих союзников, в Анкаре поняли, что те "поставили свои деловые интересы выше союзнических отношений", цитирует турецкого министра "Интерфакс". В частности, полученные от союзников предложения не отвечали требованиям Анкары — прежде всего по срокам поставок, — а некоторые союзники Турции "даже не потрудились ответить".

Российские же С-400 отвечали запросам Анкары по времени поставок, совместному производству и затратности, отметил Чавушоглу. По его словам, в Анкаре, "несмотря на нынешние трудности, рассматривают США как стратегического партнера".

Вашингтон из-за поставок Турции российских зенитно-ракетных систем С-400 неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35.