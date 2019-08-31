Бундеслига. "Бавария" разгромила "Майнц", "Байер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью

В матче третьего тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила "Майнц". Подопечные Нико Ковача отправили в ворота соперника шесть мячей – 6:1.

У победителей встречи голами отметились Бенжамен Павар (36-я минута), Давид Алаба (45), Иван Перишич (54), Кингсли Коман (64), Роберт Левандовски (78) и Альфонсо Дэвис (80), а у гостей единственный мяч забил Жан-Поль Бутьюс (6).

В параллельной игре третьего тура немецкой бундеслиги соперник "Локомотива" по Лиге чемпионов "Байер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" (0:0). "Вольфсбург" не смог обыграть "Падеборн" (1:1), "Шальке" разгромил "Герту" (3:0), а "Кельн" на выезде переиграл "Фрайбург" (2:1).

Напомним, после трех матчей чемпионата Германии турнирную таблицу с девятью очками возглавляет "РБ Лейпциг", на втором месте расположилась "Бавария" (7 очков), на третьем – "Вольфсбург" (7), на четвертом – "Байер" (7), на пятом – "Боруссия" Д (6), у которой игра с командой "Унион Берлин" в запасе.