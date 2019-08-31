Маленького ребенка со склеенными руками и ногами нашли мертвым на свалке

В армянском городе Гюмри на свалке нашли труп ребенка со связанными руками и ногами, сообщается в Facebook правоохранительной службы.

В экстренные службы города сообщение о чудовищной находке поступило 31 августа. Оперативная группа прибыла на место происшествия и обнаружила тело малыша 1,5-2 лет со связанными клейкой лентой руками и ногами.

Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в установлении личности ребенка. Анонимность источника гарантируется.