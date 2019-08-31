"Дориан" угрожает Джорджии и Южной Каролине

Национальный центр США по слежению за ураганами спрогнозировал продвижение атлантического урагана "Дориан". По мнению специалистов центра, "Дориан" сейчас разворачивается на север и может обрушиться на побережья штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе.

Ожидается, что этот ураган станет самым мощным за последние несколько десятилетий. Уже к пятнице он достиг четвертой, "очень опасной" категории — скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Во Флориде и Джорджии, где ожидали первого удара урагана, уже объявлен режим ЧС.

Из-за надвигающегося урагана президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Европу на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Как следствие сорвалась его первая встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трамп объяснил свое решение остаться в стране надвигающимся ураганом, чтобы "контролировать подготовку к надвигающейся стихии".

"Дориан" — четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам — погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана: "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.