Гонка Формулы-2 отменена из-за страшной массовой аварии. Видео

Первая гонка девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии на автодроме "Спа Франкоршам" отменена из-за аварии, которая произошла на втором круге заезда.

На выходе из поворота "О Руж" ("Красная вода") произошла массовая авария. Изначально управление потерял Джулиано Алези, затем в барьер врезался Антуан Юбер. Также в аварию попали Хуан Мануэль Корреа и Марин Сато.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. 😮😢 Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

Сразу же на трассу выехали спасатели и медики. После чего организаторы гонки объявили о том, что рестарта не будет – гонка отменена.

О состоянии гонщиков не сообщается, однако на кадрах трансляции можно было заметить, как Сато самостоятельно покинул место аварии, а Корреа пытался выбраться из перевернувшегося болида.