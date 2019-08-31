Переломы и ушибы органов: прооперирована выжившая при крушении "Сигмы" девочка

Девочка, пострадавшая при жесткой посадке самолета "Сигма" в Подмосковье, находится в медикаментозном сне после трехчасовой операции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врач из Клинского городской больницы.

При поступлении у нее диагностировали множественные переломы, ушибы внутренних органов и головного мозга.

Ранее сообщалось, что в поле у деревни Минино Клинского округа совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. На его борту находились два человека. Пилот погиб на месте, 12-летняя пассажирка находилась в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.