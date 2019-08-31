Новости Экономика

Все видео этой рубрики
31 августа 201921:14 Алексей Петров

Путин и Кадыров говорили не только об экономике и социалке

Путин и Кадыров говорили не только об экономике и социалке

Более 600 крупных проектов на 230 миллиардов рублей — это ближайшие планы Чечни, о которых ее глава Рамзан Кадыров рассказал на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил тот прогресс, которого за последние годы достигла республика в своем экономическом и социальном развитии. Рамзан Кадыров, в свою очередь, пригласил главу государства приехать в Чечню. Что она сегодня может не без гордости продемонстрировать не только президенту, но и другим гостям?

Разговор об экономике, социальной сфере, но не только. Открытие мечети в городе Шали стало настоящим праздником для мусульман.

"Спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку. Пользуясь случаем, я хотел бы вам передать слова искренней признательности от десятков ученых, муфтиев. Они меня просили, чтобы я вам передал слова признательности за то, что вы оказываете поддержку исламскому миру", — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. – Это самая красивая мечеть в мире и одна из самых больших".

Мечеть "Гордость мусульман" носит имя Пророка Мухаммеда. Высота купола – 43 метра, а минаретов – 63. Строительство масштабного духовного комплекса — а собраться здесь могут до 100 тысяч верующих — продолжалось 7 лет. Святыню открыли в 68-ю годовщину со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям. Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Так же, как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне", — обратился глава государства к Кадырову.

В самой республике каждый готов часами рассказывать о том, как меняется жизнь, какие еще здания и дороги построили.

"Наши старейшины, ученые говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам, это твоя вина? Я говорю: я ему, если увижу, передам", — сказал Кадыров.

"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду", — заверил Путин.

Грозный за последние годы стал зеленым, уютным, ухоженным городом, который при этом может похвастаться и широкими проспектами, и небоскребами. Каждый год в регионе открываются и новые школы.

"Давайте поговорим о том, как идет развитие. Как вы готовитесь к 1 сентября?" – поинтересовался президент.

"В первый класс пойдут 33 800 детей. Это тоже хороший показатель. У нас рождаемость, как вы знаете, самая высокая. Все образовательные учреждения у нас готовы на сто процентов, я проводил лично совещания и лично проверял", — отметил Рамзан Кадыров.

Развивается экономика. Приходит бизнес. "Инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 127%, — доложил Кадыров. — И у нас еще на стадии реализации 628 проектов стоимостью 228 миллиардов рублей, что позволяет нам создать еще 20 тысяч рабочих мест".

Появляются новые рабочие места, особенно в сфере строительства, снижается безработица. Особое внимание — социальной сфере. "Мы даже входим в четверку регионов, которые удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов", — подчеркнул Кадыров.

Возводят и реконструируют более ста комплексов, прежде всего в рамках нацпроектов. Один из примеров — новый корпус клинической больницы №1. Он рассчитан на 270 пациентов. В следующем году состоится запуск последней очереди.

Сейчас

20:59

Огонь в моторном отсеке: пожар в автобусе на Тверской

20:00

Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

19:54

В Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду

19:01

Убийство во Франции: люди с холодным оружием напали на прохожих

18:06

Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

17:21

Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

16:55

Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Полет утонувшего в Клязьме вертолета не был санкционирован. Возбуждено дело

Полет утонувшего в Клязьме вертолета не был санкционирован. Возбуждено дело

43 минуты назад
Один убитый и девять раненых: подробности нападения в пригороде Лиона

Один убитый и девять раненых: подробности нападения в пригороде Лиона

27 минут назад
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

54 минуты назад
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

3 часа назад
МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости

МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости

3 часа назад
Переломы и ушибы органов: прооперирована выжившая при крушении "Сигмы" девочка

Переломы и ушибы органов: прооперирована выжившая при крушении "Сигмы" девочка

1 час назад
Минобороны показало пуск и момент поражения цели "Искандером"

Минобороны показало пуск и момент поражения цели "Искандером"

2 часа назад
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев. Ему было 46

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев. Ему было 46

2 часа назад
Путин приедет к пожаловавшемуся на "наезды" Кадырову

Путин приедет к пожаловавшемуся на "наезды" Кадырову

6 часов назад
Турция заверила, что остается приверженной НАТО

Турция заверила, что остается приверженной НАТО

2 часа назад
Зеленский заявил, что украинцы и поляки несут свет миру

Зеленский заявил, что украинцы и поляки несут свет миру

3 часа назад
Техновидение: Huawei с российской ОС. И будет ли вкусным несладкий Android

Техновидение: Huawei с российской ОС. И будет ли вкусным несладкий Android

9 часов назад
Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

29.08.2019 17:35
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
Луценко назвали акционером подпольных казино

Луценко назвали акционером подпольных казино

17 минут назад
Противники и сторонники Бориса Джонсона вышли на митинги

Противники и сторонники Бориса Джонсона вышли на митинги

28 минут назад
Маленького ребенка со склеенными руками и ногами нашли мертвым на свалке

Маленького ребенка со склеенными руками и ногами нашли мертвым на свалке

32 минуты назад
Робот Федор отчитался о проделанной работе

Робот Федор отчитался о проделанной работе

47 минут назад
"Дориан" угрожает Джорджии и Южной Каролине

"Дориан" угрожает Джорджии и Южной Каролине

1 час назад
"Ростов" вышел в лидеры РПЛ, обыграв на выезде "Локомотив", у Шомуродова дубль

"Ростов" вышел в лидеры РПЛ, обыграв на выезде "Локомотив", у Шомуродова дубль

2 часа назад
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

2 часа назад
Instagram Джареда Лето стал местом массового прощания

Instagram Джареда Лето стал местом массового прощания

2 часа назад
Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

2 часа назад
В Праге с памятника Коневу несколько раз сорвали брезент

В Праге с памятника Коневу несколько раз сорвали брезент

3 часа назад
Трамп простил "хорошую" Вестерхаут и раскритиковал "нечестного" Коми

Трамп простил "хорошую" Вестерхаут и раскритиковал "нечестного" Коми

3 часа назад
Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

3 часа назад
Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

4 часа назад
Искажение фактов: Associated Press отказалось публиковать полное интервью с Памфиловой

Искажение фактов: Associated Press отказалось публиковать полное интервью с Памфиловой

4 часа назад
"Та самая мороженщица" рассказала о себе, Путине и Эрдогане

"Та самая мороженщица" рассказала о себе, Путине и Эрдогане

4 часа назад
"Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь

"Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь

5 часов назад
Иран поставил условия участникам ядерной сделки

Иран поставил условия участникам ядерной сделки

5 часов назад
СК показал видео следственного эксперимента с матерью-убийцей из Башкирии

СК показал видео следственного эксперимента с матерью-убийцей из Башкирии

5 часов назад
Голикова о массовом увольнении хирургов: все вопросы урегулированы

Голикова о массовом увольнении хирургов: все вопросы урегулированы

6 часов назад
Широка страна моя родная: что мы знаем про внутренний туризм в России

Широка страна моя родная: что мы знаем про внутренний туризм в России

6 часов назад
Вышинский: пыток не было, обмена не будет

Вышинский: пыток не было, обмена не будет

7 часов назад
Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным

Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным

7 часов назад
Остаться в живых: как родителям пережить ежедневные сборы в школу, уроки и оценки

Остаться в живых: как родителям пережить ежедневные сборы в школу, уроки и оценки

7 часов назад
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

8 часов назад
Эксперты рассказали, как сделать жареную картошку менее канцерогенной

Эксперты рассказали, как сделать жареную картошку менее канцерогенной

9 часов назад
ТОП-10 самых главных премьер автосалона во Франкфурте-2019

ТОП-10 самых главных премьер автосалона во Франкфурте-2019

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку