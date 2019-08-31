Путин и Кадыров говорили не только об экономике и социалке

Более 600 крупных проектов на 230 миллиардов рублей — это ближайшие планы Чечни, о которых ее глава Рамзан Кадыров рассказал на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил тот прогресс, которого за последние годы достигла республика в своем экономическом и социальном развитии. Рамзан Кадыров, в свою очередь, пригласил главу государства приехать в Чечню. Что она сегодня может не без гордости продемонстрировать не только президенту, но и другим гостям?

Разговор об экономике, социальной сфере, но не только. Открытие мечети в городе Шали стало настоящим праздником для мусульман.

"Спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку. Пользуясь случаем, я хотел бы вам передать слова искренней признательности от десятков ученых, муфтиев. Они меня просили, чтобы я вам передал слова признательности за то, что вы оказываете поддержку исламскому миру", — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров. – Это самая красивая мечеть в мире и одна из самых больших".

Мечеть "Гордость мусульман" носит имя Пророка Мухаммеда. Высота купола – 43 метра, а минаретов – 63. Строительство масштабного духовного комплекса — а собраться здесь могут до 100 тысяч верующих — продолжалось 7 лет. Святыню открыли в 68-ю годовщину со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям. Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Так же, как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне", — обратился глава государства к Кадырову.

В самой республике каждый готов часами рассказывать о том, как меняется жизнь, какие еще здания и дороги построили.

"Наши старейшины, ученые говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам, это твоя вина? Я говорю: я ему, если увижу, передам", — сказал Кадыров.

"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду", — заверил Путин.

Грозный за последние годы стал зеленым, уютным, ухоженным городом, который при этом может похвастаться и широкими проспектами, и небоскребами. Каждый год в регионе открываются и новые школы.

"Давайте поговорим о том, как идет развитие. Как вы готовитесь к 1 сентября?" – поинтересовался президент.

"В первый класс пойдут 33 800 детей. Это тоже хороший показатель. У нас рождаемость, как вы знаете, самая высокая. Все образовательные учреждения у нас готовы на сто процентов, я проводил лично совещания и лично проверял", — отметил Рамзан Кадыров.

Развивается экономика. Приходит бизнес. "Инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 127%, — доложил Кадыров. — И у нас еще на стадии реализации 628 проектов стоимостью 228 миллиардов рублей, что позволяет нам создать еще 20 тысяч рабочих мест".

Появляются новые рабочие места, особенно в сфере строительства, снижается безработица. Особое внимание — социальной сфере. "Мы даже входим в четверку регионов, которые удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов", — подчеркнул Кадыров.

Возводят и реконструируют более ста комплексов, прежде всего в рамках нацпроектов. Один из примеров — новый корпус клинической больницы №1. Он рассчитан на 270 пациентов. В следующем году состоится запуск последней очереди.