Годовщина убийства Захарченко: в Донецке почтили память первого главы ДНР

В Донецке, на аллее Героев, открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко. Церемонию приурочили к годовщине его гибели. В центре города собрались более тысячи человек, в их числе — политики из Донецкой и Луганской народных республик, соратники Захарченко, его друзья и простые горожане.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва в кафе. Власти ДНР назвали произошедшее терактом. Они обещают найти и наказать всех виновных в гибели своего первого лидера.

31 августа 2018 года в 17:28 в кафе, называвшееся "Сепар", зашел первый глава ДНР в сопровождении охранников. Тут же раздался взрыв. Александр Захарченко и один из сотрудников Службы его безопасности погибли на месте.

Кадры, запечатлевшие взрыв. Подъезжающий кортеж, глава ДНР и его охрана заходят в кафе. Едва они появляются в зале, срабатывает профессионально установленное взрывное устройство.

Сразу же возникло несколько версий. Многие предполагали, что убийца входил в узкий круг людей, близких к главе ДНР.

По информации людей, которые проводили свои собственные расследования, Александр Захарченко в день гибели сам управлял своей машиной, несколько раз менял планы, о предстоящем маршруте движения не сообщал даже охране. Вечером его кортеж оказался у кафе "Сепар".

Кто-то потом называл "Сепар" неофициальным офисом Захарченко, другие напротив, утверждали, что он редко там появлялся. Но лично я слышал год назад, что за день до взрыва саперы проверяли "Сепар" на наличие взрывчатки, исследуя пространство до сантиметра.

Мы с подчиненными Захарченко обедали в "Сепаре" накануне. Я впервые оказался внутри и был удивлен камерностью обстановки — все было на виду. Из-за стойки бара просматривался каждый уголок, плюс еще стоявшие везде камеры.

Диверсант должен был потратить на установку взрывного устройства не менее сорока минут при условии, что ему хорошо знакома электрической схема кафе. И сделать это незаметно было почти невозможно.

Александр Захарченко часто бывал на линии фронта и находился в самых опасных местах, даже по меркам передовой. Но там противник перед тобой. Сколько покушений на его жизнь было в тылу? Его несколько раз пытались взорвать, однажды едва не отравили всю семью. Кому это было выгодно? В любом случае Захарченко до последней минуты, оставался самым непримиримым борцом, воюющим за Донбасс.

"Свободу, веру, Родину, семью защищать надо. Неважно, какими будут условия, неважно, что бой будет заранее проигрышным. Если ты не возьмешь в руки оружие и не защитишь свою веру, историю и семью, ты не мужчина, страны у тебя нет и Родины тоже", — говорил Захарченко.

Специалисты, обследовав место трагедии, говорили о взрывном устройстве, спрятанном в потолке, электропроводке светильников кафе. Причем сигнал для взрыва послал опытный взрывотехник, лично наблюдавший за главой ДНР в тот момент. Такой точности от электронных методов не добиться.

"Расследование продолжается. Вся официальная информация, обнародованная ранее, — тот максимум, который можно выдать сейчас, чтобы не помешать расследованию. Как сказано в официальной информации, все заказчики, исполнители, все те, кто причастен к этому убийству, известны", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В Донецке практически сразу после взрыва сообщили о задержании подозреваемых и заявили, что за подготовкой теракта стоит одно из управлений контрразведки Службы безопасности Украины. Даже назвали фамилии. Но точка в расследовании все еще не поставлена.