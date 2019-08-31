Частицу Вечного огня из России впервые за десятки лет привезут в страну НАТО

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены доставят в Словению. В Александровском саду от пламени у мемориала зажгли лампаду. 1 сентября ее спецбортом Министерства обороны перевезут в Любляну и зажгут огонь у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн". Впервые за многие десятки лет пламя загорится в столице страны-члена НАТО как напоминание о решающей роли Красной Армии в освобождении Европы от нацизма. Что это значит и для Словении, и для России?

Пламя Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь — оно негасимо. Частица величайший национальной святыни впервые за многие десятки лет загорится в сердце Европы, в столице страны НАТО.

"Этот символический акт — напоминание о нашей общей исторической памяти. Мы понимаем, что решающий вклад в победу над фашистами внесла Красная Армия. Но при этом отдаем должное нашим союзникам на Востоке и Западе", — отметил Сергей Нарышкин председатель Российского исторического общества.

Полковник Александр Никитенков, который зажег факел от Вечного огня, освобождал Украину и Польшу, дважды был тяжело ранен и сегодняшнюю церемонию посвятил великому подвигу народа.

Освобождение Словении стала частью грандиозной Белградской операции Красной Армии. На Балканском полуострове нацисты сосредоточили мощную группировку. Задача сломить сопротивление было поставлено Второму Украинскому фронту Родиона Малиновского и Третьему Украинскому под командованием Федора Толбухина.

Первый в Советском Союзе Вечный огонь был зажжен в поселке Первомайский Тульской области. Позднее огнь был зажжен в Ленинграда, Волгограде, Бересте и Киеве, Севастополе. Но общенародной святыней стал Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдат в Москве.

В Любляну частица огня отправится в специальной лампаде. Она обеспечивает непрерывное горение. Пламя защищено от перепада температур, дождя и ветр

Особо важная миссия — у водителя автомобиля "Тигр". Главное — соблюдать так называемую "скорость почета". Это примерно 10 километров в час. В 1967 году Вечный огонь доставили в Москву на БТР, а сегодня — на бронеавтомобиле "Тигр".

Частицу Вечного огня из России жители Словении, особенно ветераны, ждут с волнением. В отличие от других страны Европы историю Второй мировой здесь не переписывают, а бережно хранят. От частицы Вечного огня зажгут пламя у памятника погибшим российским и советским воинам, который президент Путин открыл в Любляне в 2016 году.

"Мы чтим память тех, кто боролся как за нашу свободу, так и за свободу других. Благодаря им мы избавились от фашизма и нацизма", — отметил Митя Янкович, генеральный секретарь Союза ветеранов войны за Словению.

А в Москве тем временем заканчиваются последние приготовления к перелету. Всю ночь частица Вечного огня будет храниться в специальном помещение Российского исторического общества. А утром 1 сентября проследует дальше по маршруту — в Любляну.