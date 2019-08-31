Новости Политика

Все видео этой рубрики
31 августа 201922:00 Евгений Решетнев

Поездка в Польшу вряд ли оправдает ожидания Зеленского

Поездка в Польшу вряд ли оправдает ожидания Зеленского

1 сентября исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны. Официальные мероприятия по случаю этой трагической даты пройдут в Польше. Правда, власти этой страны почему-то не пригласили Россию, потерявшую в этой войне 27 миллионов граждан. От участия в церемонии уже отказались Белоруссия и Армения. Но не отказался президент Украины. Хотя эта поездка вряд ли оправдает ожидания Владимира Зеленского. Почему?

До сих пор Польша держит в секрете поименный список гостей, приглашенных на годовщину начала Второй мировой войны. Ждут якобы 40 иностранных делегаций. Но пока дождались только украинского президента Зеленского. Он приехал в Варшаву первым. Улаживать в том числе обострившиеся за период правления Порошенко исторические разногласия. Снизится ли при Зеленском градус героизации боевиков из УПА (запрещена в РФ), учинивших Волынскую резню? Признать ее, как того хотят в Польше, актом геноцида при наличии в Киеве проспекта Бандеры будет непросто.

Президенты Польши и Украины горячо поприветствовали друг друга и отправились к членам своих делегаций. Мы знаем, как Владимир Зеленский рассчитывал здесь в Варшаве встретиться с Дональдом Трампом, это была бы их первая, можно сказать, историческая встреча, но американский лидер в Варшаву решил не прилетать.

Винить в срыве планов Зеленскому следует ураган "Дориан", надвигающийся на США, из-за которого, по официальной версии, американский президент отменил свой приезд в Польшу. Зеленский, как писали украинские, СМИ собирался просить Трампа о военной и экономической помощи и заверить его, что Украина и дальше будет выступать на стороне США против строительства "Северного потока -2" — проекта, который помешает ей зарабатывать на транзите российского газа, Америке — продавать Европе свой дорогой, сжиженный, а Польше — стать европейским хабом для транспортировки американского СПГ. В итоге вместо Трампа речь на мемориальных мероприятиях произнесет вице-президент Майк Пенс.

"Россия, с точки зрения Польши, — это всегда конкурент, и так это видит президент Анджей Дуда. Потому что польская международная политика строится в согласии с политикой США. Мы пытаемся доказать Штатам, что мы — надежный партнер. И пока Штаты находятся в конфронтации с Россией, поляки будут вести русофобскую политику", — отметил политолог Томаш Янковский.

Представителей России на церемонию не пригласили. Отказались приезжать и белорусский лидер Александр Лукашенко, и делегация из Армении. Мемориальные мероприятия начнутся в ночь на 1 сентября. Польский президент отправится в городок Велюнь, что в Лодзинском воеводстве, который первым подвергся немецким бомбардировкам в 1939 году. По странной логике, сопровождать главу Речи Посполитой будет именно президент Германии, от которой, к слову, Польша по-прежнему требует выплаты военных репараций.

Сейчас

20:59

Огонь в моторном отсеке: пожар в автобусе на Тверской

20:00

Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

19:54

В Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду

19:01

Убийство во Франции: люди с холодным оружием напали на прохожих

18:06

Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

17:21

Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

16:55

Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На борту утонувшего в Клязьме вертолета было два человека. Оба погибли

На борту утонувшего в Клязьме вертолета было два человека. Оба погибли

39 минут назад
Один убитый и девять раненых: подробности нападения в пригороде Лиона

Один убитый и девять раненых: подробности нападения в пригороде Лиона

1 час назад
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

2 часа назад
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

4 часа назад
МАКС побил собственный рекорд посещаемости

МАКС побил собственный рекорд посещаемости

1 час назад
Роковая случайность: подробности крушения самолета в Подмосковье

Роковая случайность: подробности крушения самолета в Подмосковье

7 минут назад
Минобороны показало пуск и момент поражения цели "Искандером"

Минобороны показало пуск и момент поражения цели "Искандером"

3 часа назад
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев. Ему было 46

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев. Ему было 46

4 часа назад
Путин и Кадыров говорили не только об экономике и социалке

Путин и Кадыров говорили не только об экономике и социалке

1 час назад
Турция заверила, что остается приверженной НАТО

Турция заверила, что остается приверженной НАТО

3 часа назад
Поездка в Польшу вряд ли оправдает ожидания Зеленского

Поездка в Польшу вряд ли оправдает ожидания Зеленского

36 минут назад
Огонь в моторном отсеке: пожар в автобусе на Тверской

Огонь в моторном отсеке: пожар в автобусе на Тверской

58 минут назад
Частицу Вечного огня из России впервые за десятки лет привезут в страну НАТО

Частицу Вечного огня из России впервые за десятки лет привезут в страну НАТО

52 минуты назад
Техновидение: Huawei с российской ОС. И будет ли вкусным несладкий Android

Техновидение: Huawei с российской ОС. И будет ли вкусным несладкий Android

10 часов назад
Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

29.08.2019 17:35
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
Годовщина убийства Захарченко: в Донецке почтили память первого главы ДНР

Годовщина убийства Захарченко: в Донецке почтили память первого главы ДНР

22 минуты назад
Луценко назвали акционером подпольных казино

Луценко назвали акционером подпольных казино

1 час назад
Противники и сторонники Бориса Джонсона вышли на митинги

Противники и сторонники Бориса Джонсона вышли на митинги

1 час назад
Маленького ребенка со склеенными руками и ногами нашли мертвым на свалке

Маленького ребенка со склеенными руками и ногами нашли мертвым на свалке

1 час назад
Робот Федор отчитался о проделанной работе

Робот Федор отчитался о проделанной работе

2 часа назад
"Дориан" угрожает Джорджии и Южной Каролине

"Дориан" угрожает Джорджии и Южной Каролине

2 часа назад
Переломы и ушибы органов: прооперирована выжившая при крушении "Сигмы" девочка

Переломы и ушибы органов: прооперирована выжившая при крушении "Сигмы" девочка

2 часа назад
"Ростов" вышел в лидеры РПЛ, обыграв на выезде "Локомотив", у Шомуродова дубль

"Ростов" вышел в лидеры РПЛ, обыграв на выезде "Локомотив", у Шомуродова дубль

3 часа назад
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

3 часа назад
Instagram Джареда Лето стал местом массового прощания

Instagram Джареда Лето стал местом массового прощания

4 часа назад
Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

Париж: "жилеты" бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа

4 часа назад
В Праге с памятника Коневу несколько раз сорвали брезент

В Праге с памятника Коневу несколько раз сорвали брезент

4 часа назад
Зеленский заявил, что украинцы и поляки несут свет миру

Зеленский заявил, что украинцы и поляки несут свет миру

4 часа назад
Трамп простил "хорошую" Вестерхаут и раскритиковал "нечестного" Коми

Трамп простил "хорошую" Вестерхаут и раскритиковал "нечестного" Коми

4 часа назад
Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

5 часов назад
Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

Boeing с неисправным двигателем сел в Шереметьеве

5 часов назад
Искажение фактов: Associated Press отказалось публиковать полное интервью с Памфиловой

Искажение фактов: Associated Press отказалось публиковать полное интервью с Памфиловой

6 часов назад
"Та самая мороженщица" рассказала о себе, Путине и Эрдогане

"Та самая мороженщица" рассказала о себе, Путине и Эрдогане

6 часов назад
"Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь

"Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь

6 часов назад
Иран поставил условия участникам ядерной сделки

Иран поставил условия участникам ядерной сделки

6 часов назад
СК показал видео следственного эксперимента с матерью-убийцей из Башкирии

СК показал видео следственного эксперимента с матерью-убийцей из Башкирии

6 часов назад
Голикова о массовом увольнении хирургов: все вопросы урегулированы

Голикова о массовом увольнении хирургов: все вопросы урегулированы

8 часов назад
Широка страна моя родная: что мы знаем про внутренний туризм в России

Широка страна моя родная: что мы знаем про внутренний туризм в России

8 часов назад
Вышинский: пыток не было, обмена не будет

Вышинский: пыток не было, обмена не будет

8 часов назад
Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным

Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным

8 часов назад
Остаться в живых: как родителям пережить ежедневные сборы в школу, уроки и оценки

Остаться в живых: как родителям пережить ежедневные сборы в школу, уроки и оценки

9 часов назад
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

9 часов назад
Эксперты рассказали, как сделать жареную картошку менее канцерогенной

Эксперты рассказали, как сделать жареную картошку менее канцерогенной

10 часов назад
ТОП-10 самых главных премьер автосалона во Франкфурте-2019

ТОП-10 самых главных премьер автосалона во Франкфурте-2019

30.08.2019 21:57

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку