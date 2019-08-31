Поездка в Польшу вряд ли оправдает ожидания Зеленского

1 сентября исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны. Официальные мероприятия по случаю этой трагической даты пройдут в Польше. Правда, власти этой страны почему-то не пригласили Россию, потерявшую в этой войне 27 миллионов граждан. От участия в церемонии уже отказались Белоруссия и Армения. Но не отказался президент Украины. Хотя эта поездка вряд ли оправдает ожидания Владимира Зеленского. Почему?

До сих пор Польша держит в секрете поименный список гостей, приглашенных на годовщину начала Второй мировой войны. Ждут якобы 40 иностранных делегаций. Но пока дождались только украинского президента Зеленского. Он приехал в Варшаву первым. Улаживать в том числе обострившиеся за период правления Порошенко исторические разногласия. Снизится ли при Зеленском градус героизации боевиков из УПА (запрещена в РФ), учинивших Волынскую резню? Признать ее, как того хотят в Польше, актом геноцида при наличии в Киеве проспекта Бандеры будет непросто.

Президенты Польши и Украины горячо поприветствовали друг друга и отправились к членам своих делегаций. Мы знаем, как Владимир Зеленский рассчитывал здесь в Варшаве встретиться с Дональдом Трампом, это была бы их первая, можно сказать, историческая встреча, но американский лидер в Варшаву решил не прилетать.

Винить в срыве планов Зеленскому следует ураган "Дориан", надвигающийся на США, из-за которого, по официальной версии, американский президент отменил свой приезд в Польшу. Зеленский, как писали украинские, СМИ собирался просить Трампа о военной и экономической помощи и заверить его, что Украина и дальше будет выступать на стороне США против строительства "Северного потока -2" — проекта, который помешает ей зарабатывать на транзите российского газа, Америке — продавать Европе свой дорогой, сжиженный, а Польше — стать европейским хабом для транспортировки американского СПГ. В итоге вместо Трампа речь на мемориальных мероприятиях произнесет вице-президент Майк Пенс.

"Россия, с точки зрения Польши, — это всегда конкурент, и так это видит президент Анджей Дуда. Потому что польская международная политика строится в согласии с политикой США. Мы пытаемся доказать Штатам, что мы — надежный партнер. И пока Штаты находятся в конфронтации с Россией, поляки будут вести русофобскую политику", — отметил политолог Томаш Янковский.

Представителей России на церемонию не пригласили. Отказались приезжать и белорусский лидер Александр Лукашенко, и делегация из Армении. Мемориальные мероприятия начнутся в ночь на 1 сентября. Польский президент отправится в городок Велюнь, что в Лодзинском воеводстве, который первым подвергся немецким бомбардировкам в 1939 году. По странной логике, сопровождать главу Речи Посполитой будет именно президент Германии, от которой, к слову, Польша по-прежнему требует выплаты военных репараций.