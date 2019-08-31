Роковая случайность: подробности крушения самолета в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Клинском районе Подмосковья. Пилот погиб. Его пассажирка — 12-летняя девочка — с многочисленными травмами была доставлена в больницу. В каком она сейчас состоянии и что могло стать причиной крушения?

Момент на оцепленной территории на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Они занимаются выяснением всех обстоятельств. Искореженная груда металла. Единственная сохранившаяся деталь — часть крыла.

В небо легкомоторный самолет "Сигма" поднял его собственник Дмитрий Радюхин. Вместе с собой на борт он взял пассажирку — девочку 12 лет. В районе полудня самолет начал снижение. Пилот пытался посадить его прямо на поле. Посадка оказалась достаточно жесткой. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте, а девочка выжила. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали в больницу.

"Около трех часов шла операция. Работали две бригады. Ребенок находится в медикаментозном сне", — рассказал один из врачей.

Среди возможных причин жесткой посадки специалисты уже называют несколько. Сред них — недостаточные навыки пилота или техническая неисправность самолета. Его серийное производство завершилось 9 лет назад. Следователи уже возбуди уголовное дело.

Два ангара, в одном из которых находился этот самолет и обслуживался. На эту площадку в выходные дни приезжал собственник и в качестве любителя совершал полеты. Сегодня по роковой случайности здесь также находилась семья с ребенком, попросившая их прокатить. Отца удалось прокатить без происшествий, а с девочкой уже случилась совершенно иная ситуация.