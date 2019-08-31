"PRO лето": большие концерты в Москве

На московском фестивале "PRO лето" уже побывали в общей сложности около 90 тысяч человек, сообщает официальный сайт столичного мэра.

Вечером в субботу, 31 августа, на ВДНХ проходит большой концерт. В нем принимают участие группы "Руки Вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот и другие артисты. Артистов выбирали в проекте "Активный гражданин". Шоу продлится до 23 часов.

Еще один концерт продолжается в субботу на проспекте Академика Сахарова. Здесь выступали Джейсон Деруло, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss.

Фестиваль "PRO лето" проводится на 22 площадках Москвы, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса "Цветочный джем".