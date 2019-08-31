Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.

Авария произошла в легендарном повороте "О Руж" ("Красная вода"), который считается одним из самых трудных во всем мире. Юбер вылетел с трассы, врезался в отбойник и отрекошетил снова на трассу, где в него на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. 😮😢 Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

Напомним, 22-летний француз был пилотом молодежной программы "Рено", в сезоне-2018 Юбер c 214 очками стал чемпионом серии GP3, опередив россиянина Никиту Мазепина.