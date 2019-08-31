Появилось видео падения вертолета в подмосковную реку

В субботу в Долгопрудном двухместный вертолет задел лопастями ЛЭП и рухнул в Клязьму. Очевидец снял момент крушения на камеру — на кадрах видно не только падение вертолета, но и искрящиеся провода.

По информации ТАСС, на место происшествия уже прибыли спасатели. Пострадавшие, равно как и сама винтокрылая машина, пока не найдены.

По предварительным данным, вертолет был частным.