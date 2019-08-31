Робот Федор отчитался о проделанной работе

Робот Федор отчитался в "Твиттере" о проделанной работе. Он разместил видео о сборке электросоединителей. Это — часть эксперимента с Федором, так отрабатывался ремонт кабелей на внешнем борту станции. В ходе тренировок роботом управляет Александр Скворцов с помощью специального экзоскелета, передает канал "Россия 24".

Второй космонавт Алексей Овчинин наблюдает за процессом.

Федор довольно подробно отчитывается в "Твиттере" обо всем происходящем на борту. В частности, он пошутил про сложности со своим запуском. Федор утверждает: после того известия, что космонавты хотят использовать молоток и гаечный ключ, он включился сам "во избежание проблем в общении".