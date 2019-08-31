Футболисты "Манчестер Сити" забили четыре безответных мяча в ворота "Брайтона"

В матче четвертого тура английской премьер-лиги "Манчестер Сити" на поле домашнего стадиона "Этихад" разгромил "Брайтон". Подопечные Хосепа Гвардиолы забили в ворота "чаек" четыре безответных мяча.

У победителей встречи дубль оформил Серхио Агуэро (42-я и 55-я минута), а также по разу отличились Кевин Де Брюйне (2) и Бернарду Силва (79). Агуэро и Де Брюйне, помимо голов, записали на свой счет по одной голевой передаче.

В параллельной игре "Кристал Пэлас" с минимальным счетом переиграл "Астон Виллу" (1:0), "Ньюкасл Юнайтед" и "Уотфорд" сыграли вничью – 1:1, а "Лестер" взял верх в противостоянии с "Борнмутом" (3:1).