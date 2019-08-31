Один убитый и девять раненых: подробности нападения в пригороде Лиона

Версия со вторым участником кровавой резни в пригороде Лиона не подтвердилась.

Задержанный преступник, виновный в смерти одного человека и ранении девятерых, на допросе назвался афганцем. Год рождения — 1986.

Ранее сообщалось, что в Виллербане после обеда было совершено жестокое нападение. Речь шла о двух нападавших, вооруженных ножами.

Мотивы жестокой расправы на данный момент не установлены, передает "Интерфакс".