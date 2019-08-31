Противники и сторонники Бориса Джонсона вышли на митинги

Жители Великобритании протестуют против решения премьер-министра Борис Джонсона приостановить работу парламента ради Brexit.

Только в Лондоне в субботу, 31 августа, на улицы вышли тысячи человек. Они выкрикивали: "Позор Борису Джонсону!" В руках протестующие несли плакаты, а также флаги Евросоюза.

Подобные акции протеста проходят и в других крупных городах Великобритании: в Манчестере, Лидсе, Белфасте, Ньюкасле.

Вместе с тем у премьера немало сторонников, которые также вышли на улицы. Порядок на акциях поддерживает полиция, сведений о задержании пока не поступало, пишет РИА Новости.

Между тем петиция с требованием не приостанавливать работу парламента ради Brexit набрала уже около 1,7 миллиона подписей. Для того чтобы парламент приступил к ее рассмотрению, нужно 100 тысяч подписей.