Огонь в моторном отсеке: пожар в автобусе на Тверской

В центре Москвы загорелся автобус. Огонь вспыхнул в моторном отсеке. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате происшествия на Тверской улице никто не пострадал, людей в момент ЧП не было в салоне. Точные причины возгорания устанавливаются, передает "Россия 24".