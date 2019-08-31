"Зенит" объявил о переходе защитника "Порту" Осорио

Защитник "Порту" Йордан Осорио на правах аренды до конца текущего сезона перешел в петербургский "Зенит". В новом для себя клубе 25-летний венесуэлец будет играть под четвертым номером.

"Я счастлив стать частью такого большого клуба и очень хочу приложить максимум усилий, чтобы помочь "Зениту" добиться больших успехов, – заявил Осорио, слова которого приводит пресс-служба "сине-бело-голубых". – Что знаю о Санкт-Петербурге, команде и России? Совсем немного. Знаю, что здесь выступает много футболистов из Латинской Америки, и для меня это большой плюс, потому что они наверняка помогут мне адаптироваться в команде".

Осорио будет выступать за «Зенит» под четвертым номером.



Он станет пятым футболистом в новейшей истории клуба, сделавшим такой выбор.



Подробнее: https://t.co/C7KIjd3zor pic.twitter.com/OYwFDUzqha — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 31, 2019

Осорио – воспитанник венесуэльской "Саморы", зимой 2017 года стал игроком португальской "Тонделы". В 2018 году на правах аренды перешел в "Порту", где выиграл чемпионат страны, а через полгода стал полноценным игроком "драконов".