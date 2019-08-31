На борту утонувшего в Клязьме вертолета было два человека. Оба погибли

На борту частного двухместного вертолета, который в субботу, 31 августа, упал в Клязьму в подмосковном Долгопрудном, находились два человека: пилот и пассажир. Оба они погибли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области, тело одного погибшего уже подняли из воды, сейчас ведется подъем второго человека.

По данным МЧС, вертолет задел линии электропередачи и упал в воду в 50 метрах от берега. Всего на месте происшествия работают более 70 человек, в том числе водолазы, используются 25 единиц техники. По факту происшествия начала проверку транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело.