Гол Бериши на 92-й минуте спас "Ахмат" от поражения в матче с "Тамбовом"

В матче восьмого тура российской премьер-лиги "Ахмат" на поле домашней арены в Грозном сыграл вничью с "Тамбовом" – 1:1. Счет на пятой минуте открыл защитник гостей Максим Осипенко. Грозненцев от поражения спас Бернард Бериша, забивший на 92-й минуте.

"Ахмат" с восемью очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а "Тамбов" расположился на 15-й строчке, имея в активе на три очка меньше. В следующем туре грозненцы 15 сентября на выезде сыграют с "Ростовом", а подопечные Александра Григоряна в тот же день примут ЦСКА.