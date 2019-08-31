АПЛ. "Ливерпуль" разгромил "Бернли", "Челси" не смог обыграть "Шеффилд"

В матче четвертого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле стадиона "Терф Мур" разгромил "Бернли". Подопечные Юргена Клоппа забили в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Садьо Мане и Роберто Фирмино, забившие на 37-й и 80-й минутах соответственно. Также отличился нападающий хозяев поля Крис Вуд, записавший на счет автогол на 33-й минуте.

В параллельной игре четвертого тура чемпионата Англии "Челси" из-за автогола Курта Зума упустил победу над "Шеффилдом" (2:2). В составе "синих" дублем отметился Тэмми Абрахам.

"Ливерпуль" одержал четвертую победу кряду и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу, "Челси" и "Шеффилд" делят восьмую строчку, имея в активе пять очков, а "Бернли" (4 очка) расположился на 11-й строчке.