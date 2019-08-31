Юрий Семин: "Ростов" наказал "Локомотив" за нелепые ошибки

В матче восьмого тура российской премьер-лиги "Локомотив" дома проиграл "Ростову" со счетом 1:2. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Мы совершили просто непозволительные ошибки, поэтому проиграли. "Ростов" реализовал свои моменты и закономерно взял три очка, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Польза от поражения? Я не люблю проигрывать и не вижу ничего полезного, хотя, если сделать правильные выводы, польза может быть. За нелепые ошибки, конечно, будут наказывать".

Помимо этого, Семин сообщил, что Алексей Миранчук получил серьезную травму и в сборную не поедет. Также наставник столичной команд оценил дебют португальского новичка Жоау Мариу:

"Это игрок хорошей квалификации, но даже ему нужно время на адаптацию в нашей лиге. Во втором тайме он создал много моментов. Он может играть на трех позициях. Сегодня я видел его вместо Алексея, но не получилось. Когда перевели налево, стало лучше. Но это всего один матч. Нужно привыкнуть друг к другу", – подытожил Семин.

Напомним, "Ростов" с 17 очками вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ, а "Локомотив" расположился на третьей строчке, имея в активе на три очка меньше. В следующем туре "желто-синие" 15 сентября примут "Ахмат", а железнодорожники в тот же день на выезде сыграют с "Сочи".