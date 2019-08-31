"Боруссия" потерпела первое поражение в сезоне, уступив новичку бундеслиги

В матче третьего тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на поле стадиона "Ан дер Альтен Ферстерай" в Берлине проиграла местной команде "Унион" со счетом 1:3.

У победителей встречи дубль оформил Мариус Бюльтер (22-я и 50-я минуты), а также отличился Себастьян Андрессон (75), а у гостей единственный мяч на 25-й минуте забил Пако Алькасер, которому ассистировал Джейдон Санчо.

"Боруссия" потерпела первое поражение в сезоне и с шестью очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Унион" расположился на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем туре дортмундцы 14 сентября примут "Байер", а новичок бундеслиги днем ранее сыграет с "Вердером".