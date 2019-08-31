В Южной Каролине готовятся к удару "Дориана"

В связи с приближением урагана "Дориан" в американском штате Южная Каролина введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее такой же режим был введен в штатах Флорида и Джорджия.

По оценке губернатора Южной Каролины, ливни, ветер и угрозы подтоплений, которые несет с собой ураган, представляют значительную опасность для штата. Поставлена задача: защитить и сохранить частную собственность, важнейшие объекты инфраструктуры и благосостояние народа. Распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации вступило в силу 31 августа, передает ТАСС.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" может нанести ущерб штатам Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина. К настоящему времени ураган усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Сейчас он находится примерно в 625 километрах к востоку от города Уэст-Палм-Бич и движется в западном направлении со скоростью около 3,6 метра в секунду. По прогнозам "Дориан " пройдет около восточного побережья штата Флорида в понедельник, 2 сентября, вечером.