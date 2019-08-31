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31 августа 201923:16

Сестрам Авериным вновь нет равных: россиянки заняли высшие ступени пьедестала на Кубке вызова

Pedro Fiuza/NurPhoto via ZUMA Press/ТАСС

Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Казани. 21-летняя россиянка набрала 90,450 балла, победив во всех упражнениях.

Ее сестра Арина Аверина стала серебряным призером, болгарская спортсменка Катрин Тасева – бронзовым, сообщает телеканал "Россия 24". Также сегодня сборная России завоевала золото в многоборье в групповых упражнениях.

В воскресенье в Казани будет заключительный день соревнований. А чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.

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